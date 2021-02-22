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Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirdi, değerini verene satacak

Antalya'da iş insanı ve İYİ Parti Muratpaşa Meclis Üyesi Kamil Korkmaz, 2013 yılında 50 bin liralık alacağı için iflas eden havayolu şirketi sahibinin deposuna hacze gitti. Haciz memurlarıyla birlikte depodaki eşyaların ekonomik değerlerini tespit edip listelerken bir kutuda, üzerinde 'Süleyman Demirel şapka' yazısını fark etti.
 22 Şubat 2021 09:03
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Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirdi, değerini verene satacak

Korkmaz, kutuyu açtığında içerisinde 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkalardan biriyle karşılaştı.

İçine baktığında 'En iyi dileklerimle sevgi ve saygıyla. S. Demirel' el yazısını gören Korkmaz, şapkayı da haczetti. Daha sonra bu şapkayı alacağı üzerinden düşerek satın alan Kamil Korkmaz, 8 yıldır ona gözü gibi bakıyor. Kendi bürosunda çelik kasanın içerisinde sakladığı fötr şapkayı zaman zaman çıkarıp tozunu alan ve bakımını yapan Korkmaz, 2014 yılında yaşamını yitiren babasının ve kendisinin Süleyman Demirel'e sevgisi nedeniyle şapkaya fiyat biçemiyor.

91 yaşında vefat eden Demirel'in bu şapkayı bir süreliğine kullandığını ve haczettiği iş adamına hediye ettiğini belirten Korkmaz, "Süleyman Demirel iyi bir siyasetçiydi. Kendisinden çok şey örnek aldım. 2013 yılında haciz için gittiğim depoda bu şapkayı görünce hemen haczettim ve o günden beri özenle saklarım. Ticaret yapıyorum, alacaklarımı da tahsil etmek zorundayım. Şapkayla birlikte çeşitli tablolar ve özel ürünler de var. Bir tek bu şapkayı manevi değeri açısından fiyat belirleyemedim. Benden daha iyi bakacak biri olur da karşıma çıkarsa ve şapkaya layıkıyla değer vereceğine inanırsam verebilirim" dedi.

Korkmaz, şapkayı almak için çok sayıda kişinin kendisiyle iletişime geçip fiyat teklifi verdiğini, ancak Süleyman Demirel'in manevi değerine uygun görmediği için satmadığını sözlerine ekledi.

ŞAPKASINI KAPTIRMAMIŞTI

Türkiye siyasetine damga vuran Süleyman Demirel'in kendisiyle simgeleşen fötr şapkasını, 90'lı yıllarda seçim meydanlarında bir vatandaş almak istemişti. Demirel uzun uğraşlar sonucu şapkasını çekerek almış, görüntüler o dönem gündem olmuştu.
DHA
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