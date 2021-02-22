Dezenfektan kurbanı! Ehliyetine 6 ay el konuldu
|22 Şubat 2021 09:12
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Mersin'den kamyonetiyle şehirlerarası nakliyat yapan Ferit Aslan, geçen yıl 21 Kasım'da İstanbul'a yük götürürken Ankara'da bir akaryakıt istasyonuna girip yakıt aldı. İstasyondan çıkarken dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, aracına binerek İstanbul'a doğru devam etti. Aslan, 00.57'de trafik uygulamasında 0,26 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını belirten Aslan, hastaneye giderek kan testi oldu. Aslan'ın buradaki kan testi 0 promil çıktı.
Aslan, alkolmetrede çıkan 0,26 promilin dezenfektan ve kolonyanın etkisinden olabileceğini söylese de cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan (Alkollü araç kullananlarda hususi araç sahipleri için 0.50 promil, ticari araç sahipleri için de 0,20 promil alkol sınırı vardır.) 1128 TL para cezası kesilen Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kararın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlatan Aslan, "3 aydır aracımı kullanamıyorum. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.
'DEZENFEKTAN ETKİLER'
Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin de "Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler" diye konuştu.False
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