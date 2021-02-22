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Başkent'te DEAŞ operasyonunda 14 kişiye gözaltı

Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
 22 Şubat 2021 09:33
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Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı
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