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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 22 Şubat 2021 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,97906,9800
Avro8,46908,4700
Sterlin9,75009,8000
ANKARA
ABD Doları6,95007,0100
Avro8,43008,5000
Sterlin9,69009,8900
Anadolu Ajansı
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