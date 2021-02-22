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Bu sözler çok tartışılır: Zeki Müren Türk müziğini katletti

Zeki Müren izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" diyen Özdemir Erdoğan'dan sonra şimdi de şarkıcı Alpay, sanat güneşi Zeki Müren ile ilgili olarak tepki çekebilecek bir açıklama yaptı ve "Türk müziğini katletti" ifadelerini kullandı.
 22 Şubat 2021 09:45
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Bu sözler çok tartışılır: Zeki Müren Türk müziğini katletti

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" sözleriyle tepki çekmişti. Sabah gazetesinin haberine göre; Özdemir Erdoğan'a, sanatçı Alpay'dan destek geldi. Alpay da 1996 yılında hayatını kaybeden sanatçı için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem" diyen Alpay, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Alpay, "Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar. Türkçede 'Reca ederim' diye bir şey var mıdır? 'Rica ederim' dersin. Türkçeyi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçeyi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur" dedi.

Müzisyen, söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan da geçen ay Zeki Müren'le ilgili tartışılan açıklamalarda bulunmuştu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Özdemir Erdoğan, "Bakın, Zeki Müren ilk defa 1950'de piyasaya çıkmıştır ve o Türkiye'nin ilk rol modelidir. İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı. Kötü bir rol modeldi. Sonradan bir sürü Zeki Müren'in taklitçileri çıktı. İnsanlar ona özendi. Ben bir insanın eşcinsel olmasından rahatsız olmam ama eğer bu, toplum önünde örnek olacak şekilde kullanılıyorsa zararlıdır" dedi.

"BÜLENT ERSOY DAHA NAMUSLU"

"Ferdi Özbeğen de eşcinseldi ama efendi efendi davrandı. Bir gün bile eşcinselliğini afişe etmedi. Kendi inançları ve kendi dünyasında efendi gibi öldü, gitti" diye konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bakın mesela Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. 'Ben böyle hissediyorum' dedi ve gitti kadın oldu. Bu kadına kimse bir şey diyemez ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Aklı başında olan herkes böyle düşünür. Bugün erkekler mini etek giyip oje sürse, makyaj yapsa hoş karşılanır mı? Hem bu tehlikeyi kabul ediyorsunuz hem de sanat uğruna bunu görmezden geliyorsunuz. Bana kalırsa bu büyük bir sahtekarlık ve çelişkidir. Bunu konuşmamak ahlaksızlıktır. Siz böyle bir tehlikenin varlığını kabul ediyorsunuz ama sanat uğruna ağzınızı açıp tek kelime etmiyorsunuz. Bir tek Özdemir Erdoğan konuşuyor."

"EVRENSEL BİR SANATÇI GİBİ GÖSTERENLER AHLAKSIZDIR"

Zeki Müren hakkında "Sadece yerel ve Türkiye hudutlarında kalan yöresel bir sanatçıdır. Kariyerinin ilk 10 senesinde güzel şarkı söyledi ama 1965'ten sonra yaşadığı hayat dolayısıyla şarkı da söyleyemedi" ifadelerini de kullanan Özdemir, 'Sanat Güneş'i ifadesini ona ne devlet ne halk verdi. Bizzat kendi kendine yakıştırdı. Çünkü müthiş bir şöhret hırsı vardı. Bilmediğiniz çok şey var. 'Paşa deniyordu' diyorsunuz. Bir tek asker çıkıp da bir şey demedi. Nedir paşa? Bir asker ortamında en yüksek ve en şerefli yerdir. Onu bile kullandı, her şeyi kullandı. Buna karşı çıkıyorum. İlk çıktığı seneler sesi iyiydi ama bu kişiyi günümüzde hala evrensel bir sanatçı gibi gösterenler ahlaksızdır" dedi.
Posta
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