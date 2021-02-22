Lojman satışından 1.1 milyar geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2.3 milyar lira değerinde 10 bine yakın konutun satışa çıkarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 6 bin 220 kamu konutu satıldı. Bunların 4800'ü kamu görevlilerine, 1520'si de kamu görevlisi olmayanlara satıldı. Kapsamdaki konutlar peyderpey değerlendirilip satışa hazırlık işlemleri tamamlanarak satışa sunuluyor" dedi. Ocak ve şubat tarihlerinde de ekspertiz çalışması yapılan 24 bine yakın kamu konutu satışa çıkarıldı.

Devlet lojmanlarının öncelikle kamu çalışanlarına satılarak ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Meclis gündemine taşınan lojman satışına ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Kurum, 3 bin 380'i Ankara, 916'sı İstanbul olmak üzere 81 ilde 2.3 milyar lira değerinde 9 bin 943 kamu konutunun satış talimatının verildiğini bildirdi. Bakan Kurum, satışı yapılan toplam kamu konutu sayısının 6 bin 298 olduğunu ve bunların ihale ve satış işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Kurum, "Satışı yapılan konutlardan toplam 1.1 milyar lira gelir elde edildi. Satış talimatı verilen kamu konutlarının fiyat aralığı 39 bin lira 2.8 milyon lira arasında. Kamu konutlarının satışında öncelikle genel bütçeli idarelere tahsisli kat mülkiyeti ve kat irtifakı olan kamu konutlarından başlanıldı" dedi.