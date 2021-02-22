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Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor

Adalet Bakanı Gül, İKM, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz" dedi.
 22 Şubat 2021 10:12
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Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Memurlar.net olarak aldığımız bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'na alınacak 13 bin personelin yaklaşık yarısı infaz koruma memuru, 1500'ü de işçi olacak.

Alımlar toplamda 23 unvanda olacak.

Memurlar.Net
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