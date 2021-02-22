1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.566,39 puandan başladı.
 22 Şubat 2021 10:08
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.566,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,05 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.566,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,99 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile spor oldu.

Cuma günü, banka hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.560,34 puandan tamamladı.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 2 artışla 63 doların üzerine çıkarken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2 değer kazanarak 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gramı yükselişe geçti
22 Şubat 2021 11:09		 Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
22 Şubat 2021 09:50
Güne başlarken döviz fiyatları
22 Şubat 2021 09:38		 Kripto parada dalgalanma sürüyor, Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
20 Şubat 2021 11:30
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
19 Şubat 2021 18:51		 Borsa günü yükselişle tamamladı
19 Şubat 2021 18:22
Çeyrek altın ne kadar oldu?
19 Şubat 2021 17:55		 Dolar haftayı 7 TL'nin altında kapattı
19 Şubat 2021 17:41
Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
19 Şubat 2021 15:12		 Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Şubat 2021 18:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:22 - Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu11:19 - Bakan Elvan: Bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız11:16 - Bakan Varank: E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi11:12 - Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 örümcek maymunu ele geçirildi11:12 - Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor11:09 - Altının gramı yükselişe geçti
11:07 - Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor11:05 - Mersin'de badem çağlası hasadına başlandı11:00 - Büro memuru ve teknik personel alımında, adaylar 3 aydır bekliyor10:59 - Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor10:53 - Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir10:49 - Manav görünümlü kıraathaneye baskın
10:46 - Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı10:45 - Toç Bir-Sen'in Lisans Tamamlama mücadelesi devam ediyor10:41 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü10:38 - Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak10:32 - Trafikte her 6 şoförden 1'inin uykusuzluk nedeniyle kaza yaptığı belirlendi
10:30 - İETT otobüsünün önünü kestiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Ehliyet ile kimlik kartını birleştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı
Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kemal sunal 1
zincir marketlerdeki hileler 1
amazon ormanları 2
tokai 2
yarım gorani 1
sözlüğün değeri 2
terek 1
Soğanlı yumurta 1
Gürültü sınırı 1
makaron 1
SON İLANLAR
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam