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Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerine indirimli elektrik satın alma fırsatından yararlanma çağrısında bulundu.
 22 Şubat 2021 10:14
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Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor

Baydaş, yaptığı yazılı açıklamada, serbest tüketici olma hakkına sahip işletmelerin elektrik tedarikçisini değiştirebileceği, indirimli elektrik hizmeti alabileceği konusunda farkındalığının yüksek olmadığını ifade etti.

Bu yıl itibarıyla serbest tüketici limitinin yıllık 1200 kilovatsaat olarak belirlenmesiyle 2,7 milyon tüketicinin daha serbest tüketici olma hakkı elde ettiğini aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Hali hazırda bir elektrik tedarik şirketiyle indirimli elektrik anlaşması yapmamış olan ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinin internet ya da çağrı merkezi üzerinden indirimli elektrik hizmeti sunan tedarik şirketlerine ulaşabiliyor. Serbest tüketici hakkını kullanarak indirimli elektrikten faydalanmak isteyen işletmeler 'www.ekvatorenerji.com' web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak, 'bilgi@ekvatorenerji.com' adresine e-posta göndererek ya da 0850 840 36 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında enerji satış danışmanı arkadaşlarımız başvuru yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulunup fatura analizini yapıyor. Yapılan fatura analizi sonucunda aylık ve yıllık sağlanacak yaklaşık fayda tutarı çıkarılarak müşteriyle paylaşılıyor. Ardından müşterinin onayıyla zamlanmayan sabit birim bedelli indirimli elektrik sözleşmeleri yapılıyor. Salgın nedeniyle yüz yüze görüşmeyi tercih etmeyen müşterilerimizin sözleşme süreçlerini çağrı merkezimiz aracılığıyla yürüterek herhangi bir ofis ya da başvuru noktasına gitmelerine gerek kalmadan tamamlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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