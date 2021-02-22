İETT otobüsünün önünü kestiler
|22 Şubat 2021 10:30
|+Aa- Yazdır
Bakırköy'de İETT otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi kameralara yansıdı. Otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini gören 2 kişi, otomobilin plakasını söktü ardından küfürler yağdırıp uzaklaştı.
Olay önceki gün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 yan yolda yaşadı.
İddiaya göre, Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Uzun bir süre yolda korna çalarak İETT şoförünü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti. İETT şoförü Murat Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak bu magandaların görüntülerini çekmeye başladı. Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.
İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi. Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı küfürler yağdırıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
22 Şubat 2021 11:22
|Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 örümcek maymunu ele geçirildi
22 Şubat 2021 11:12
|Trafikte her 6 şoförden 1'inin uykusuzluk nedeniyle kaza yaptığı belirlendi
22 Şubat 2021 10:32
|Belediyeye ait malzemeleri çalmaya çalışan 6 zanlı suçüstü yakalandı
22 Şubat 2021 10:16
|Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
22 Şubat 2021 10:10
|Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı
22 Şubat 2021 09:54
|İçişleri: Kısıtlamada 31.197 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
22 Şubat 2021 09:19
|Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma
22 Şubat 2021 09:16
|Polis kapıyı çalınca, camdan atladılar!
22 Şubat 2021 08:14
|Pandemi döneminde online aldatmalar arttı, ayrılıklar patladı
22 Şubat 2021 08:10