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Trafikte her 6 şoförden 1'inin uykusuzluk nedeniyle kaza yaptığı belirlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öztürk:- "İstanbul'da profesyonel şoförlerle yaptığımız bir çalışmada direksiyon başında 'uyumaya bağlı kaza geçirdim ve kaza atlattım' diyenlerin oranı yüzde 17. Edirne'de yaptığımız çalışmada yüzde 15"- "Dünya yollarına her yıl 1 milyon 300 bin uykulu şoför çıkıyor ve bunların dünya ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar civarında"
 22 Şubat 2021 10:32
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, İstanbul'da her 100 şoförden 17'sinin uykusuzluk dolayısıyla bir kazaya karıştığını bildirdi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, uykusuzluğun, modern yaşamın insanları maruz bıraktığı bir durum olduğunu ifade etti.

Erken kalkma ve geç yatma sebebiyle insanların uykusuzluk yaşadığını belirten Öztürk, büyük kazalardan küçük kazalara kadar birçok kazanın ana nedeninin başında uykusuzluğun geldiğini dile getirdi.

Öztürk, Türkiye'de 3 ilde şoförlere yönelik yaptıkları saha araştırmalarında, uykusuzluğun çok sayıda kazaya neden olduğu sonucuyla karşılaştıklarını söyledi.

Yaklaşık olarak her 6 şoförden birinin uykusuzluk nedeniyle bir kazaya karıştığını aktaran Öztürk, "İstanbul'da profesyonel şoförlerle yaptığımız bir çalışmada, direksiyon başında 'uyumaya bağlı kaza geçirdim ve kaza atlattım' diyenlerin oranı yüzde 17. Edirne'de yaptığımız çalışmada yüzde 15. Edirne, İstanbul ve Hatay'daki şoförlerle yaptığımız bir araştırmada da bu oran yine yüzde 15 çıktı. Her gün direksiyon başında olan, mesleği şoförlük olan kişilerin yüzde 15'i, 'ben direksiyon başında uykuya bağlı kaza geçirdim ya da kaza atlattım' diyor." diye kaydetti.

- "Dünya yollarına her yıl 1 milyon 300 bin uykulu şoför çıkıyor"

Öztürk, uykusuzluğa bağlı yaşanan kazaların ekonomik, toplumsal ve çevresel faaliyetlerinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Çernobil faciası ve Challenger Uzay Mekiği kazası gibi büyük kazaların resmi raporlarında, görev başındaki personelin uykusuz ve yorgun olmasının, kazaların başlıca nedenlerinden olarak kayıtlara geçtiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Uykusuz kalmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel faaliyeti bizim tahmin ettiğimizden çok daha büyük. Amerika'da motorlu taşıt kazalarının yıllık maliyetinin 140-152 milyar dolar arasında olduğu öngörülüyor. Avrupa'daki maliyet ise 45-330 milyar dolar arasında bir durumdan söz ediliyor. Dünya yollarına her yıl 1 milyon 300 bin uykulu şoför çıkıyor ve bunların dünya ekonomisine maliyeti 2,3 trilyon dolar civarında."

Uykusuzluğa bağlı kazaların önlenebilir olduğunun altını çizen Öztürk, şoförlerin uyku sağlığı açısından bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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