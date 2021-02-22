Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
|22 Şubat 2021 10:41
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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı ölçümlerinde 190 santimetre ile ilk sırayı alan Kartalkaya'yı, 138 santimetre ile Hakkari, 124 santimetre ile Palandöken, 102 santimetre ile Uludağ ve 95 santimetre ile Erciyes takip etti.
Diğer merkezlerde kar kalınlıkları şöyle:
Yedi Kuyular'da 89, Sarıkamış'ta 86, Nemrut'ta 81, Davraz'da 78, Kartepe'de 77, Çambaşı'da 70, Murat Dağı'nda 69, Ilgaz ve Ovacık'ta 65, Haserek'te 60, Yıldızdağı'nda 57, Konaklı'da 45, Ergan'da 43, Yıldıztepe'de 35, Ladik'te 29, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 25, Denizli ve Zigana'da 23, Elmadağ'da 19 ve Keltepe'de 10 santimetre.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:
|Merkez
|22.02.2021
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-9
|4
|Erciyes
|S
|-8
|-4
|Palandöken
|AB
|-17
|-7
|Ilgaz
|S
|-8
|0
|Kartepe
|P
|-4
|1
|Nemrut
|AB
|-14
|-4
|Sarıkamış
|PB
|-18
|-6
|Uludağ
|S
|-9
|-1
(AB: Az Bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı Bulutlu )
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