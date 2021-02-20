Toç Bir-Sen'in Lisans Tamamlama mücadelesi devam ediyor
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Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen, Tarım ve Ormancılık alanlarında Ön Lisans mezunlarına "Lisans Tamamlama Hakkı" verilmesi talebinin hayata geçirilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'u ziyaret etti.
Tarım-Orman çalışanlarına "Lisans Tamamlama Hakkı" tanınması için geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret eden Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, konuya ilişkin taleplerini sunmuştu. Bu görüşmede Genel Başkan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan hizmet kolu çalışanlarından; Üniversitelerin tarım, hayvancılık, gıda ve ormancılık alanları ile ilgili önlisans programlarından mezun olanlara Lisans Tamamlama Hakkı verilmesi taleplerini tüm ayrıntılarıyla YÖK Başkanı Yekta Saraç'a iletti.
Genel Başkan Öztürk, YÖK görüşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri toplantıda da 'Lisans Tamamlama'ya ilişkin taleplerini içeren dosyayı sunarak bu konu hakkında çalışma yapılmasını beklediklerini bir kez daha ifade etti. 2 saati aşkın süren toplantıda Bakan Pakdemirli de 18 Şubat'ta YÖK Başkanı Yekta Saraç ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ve Lisans Tamamlama talebini bu toplantıya taşıyacaklarını dile getirdi.
Genel Başkan Öztürk, Bakan Pakdemirli ile YÖK Başkanı Saraç'ın bakanlıkta gerçekleştirdiği ve Lisans Tamamlama bekleyen bakanlık personeli için umut olan bu görüşmeden hemen sonra AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'u ziyaret etti. Öztürk, bu görüşmede de Tarım ve Ormancılık alanlarında Ön Lisans mezunlarına Lisans Tanıma Hakkı'nın tanınması için kanuni bir düzenleme yapılmasını istediklerini kaydederek Muş'tan bu mücadeleleri için destek istedi.
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