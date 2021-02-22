Altının gramı yükselişe geçti

ALTIN TAHTINDAN MI OLACAK? BİTCOİN'DE BİR İLK YAŞANDI Kripto paralara ilgi öyle arttı ki Bitcoin'in piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bitcoin, bu hızla tarihin en eski yatırım aracı altının 10 trilyon dolarlık piyasa değerini zorlayacağa benziyor. Türkiye'nin ise Avrupa'da kripto parada birinci, dünyada da dördüncü durumda olduğu ifade edildi.