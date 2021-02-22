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Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulandığını bildirdi.
 22 Şubat 2021 11:12
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Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulandığını bildirdi.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle vatandaşları Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ustaoğlu, "Değerli hemşehrilerim, bugün itibarıyla 8 ilçemizde 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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