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Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu.
|22 Şubat 2021 11:22
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güllübağ Mahallesi'ndeki inşaata çalışmak için gelen işçiler, inşaatın kulübesinde kalan A.P'yi hareketsiz olarak buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, inşaat bekçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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