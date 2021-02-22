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Ford Otosan'da usulsüzlük yapan iki çalışana 247,8 milyonluk dava

Ford Otosan'da usulsüzlük iddiası; iki çalışana 247,8 milyon lira tazminat davası açıldı
 22 Şubat 2021 11:25
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Ford Otosan'da usulsüzlük yapan iki çalışana 247,8 milyonluk dava

Ford Otosan, KAP'a yaptığı açıklamada; şirket içi yapılan denetimlerde bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanlarının, usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iş sözleşmelerinin feshedildiğini ve 247,8 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını belirtti.


Ford Otosan'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, iki çalışanın Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitlerinde usulsüzlük ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığını tespit ettikleri belirtildi.

Usulsüzlük ve suistimal yapıldı

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

Alacak riski tutarı 247,8 milyon TL

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

"Nihai etkisi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir"

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Memurlar.Net
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