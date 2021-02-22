Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu
|22 Şubat 2021 11:33
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Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Erzurum'da yaşam olumsuz etkilendi.
Bina çatılarında yer yer bir metreyi aşan buz sarkıtlarının oluşmasına yol açan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları ile ağaçlar, kırağı ile kaplandı.
Sürücüler kırağı ile kaplanan araçlarının camlarını temizlemek için çaba harcadı.
Kentte Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
- Kars
Kars'ta kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları kırağı ile kaplandı.
Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çözülen Kars Çayı'nın bazı bölümleri son günlerde etkili olan soğuk hava yüzünden yeniden dondu.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında 4-5 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. İlçede, araçlar ve evlerin camları da buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzları eritmeye çalıştı.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar ve buz kütlelerini iş makineleriyle temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
- Ağrı
Bölgede gece sıfırın altında 24 derece ile en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Ağrı'da da dere ve nehirlerin buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, son günlerde yağan karın ardından yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
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