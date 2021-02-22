Mühürlenen kıraathanede oyun oynayanlara para cezası
Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, mühürlenen kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi
|22 Şubat 2021 11:40
|+Aa- Yazdır
Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, mühürlenen kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Ortabayır Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenmiş iş yerinin açık olduğunu tespit etti.
Yapılan kontrolde iş yerinde 18 kişiyi yakalayan ekipler, kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları için her bir şahsa 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 62 bin 442 lira idari para cezası kesti.
Kıraathane sahibi hakkında mühür fekkinden adli işlem yapılırken iş yeri, zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
22 Şubat 2021 12:48
|1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
22 Şubat 2021 12:45
|15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor
22 Şubat 2021 12:39
|Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22 Şubat 2021 12:38
|Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
22 Şubat 2021 11:12
|Manav görünümlü kıraathaneye baskın
22 Şubat 2021 10:49
|Lojman satışından 1.1 milyar geldi
22 Şubat 2021 09:48
|Dezenfektan kurbanı! Ehliyetine 6 ay el konuldu
22 Şubat 2021 09:12
|'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
22 Şubat 2021 08:59
|Ehliyet ile kimlik kartını birleştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı
22 Şubat 2021 08:35