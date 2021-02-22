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'WhatsApp, veri madenciliğini neden AB'de yapamıyor, bunu tartışmalıyız'

EdgeUno CEO'su Mehmet Akçin:- "Bunu (veri madenciliği) aslında YouTube'dan Tiktok'a tüm firmalar yapıyor. WhatsApp'ın da yapması çok yadırganmamalı. Fakat neden bunu ABD veya AB'de yapamıyor da dünyanın diğer ülkelerinde yapıyor, bunu tartışmalıyız"-
 22 Şubat 2021 11:46
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'WhatsApp, veri madenciliğini neden AB'de yapamıyor, bunu tartışmalıyız'

Global ölçekte veri merkezi hizmetleri sunan EdgeUno'nun Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akçin, teknoloji devlerinin veri madenciliği yöntemiyle kişisel veriler üzerinden kişiselleştirilmiş reklamlar sunduğunu belirterek, "Bunu aslında YouTube'dan Tiktok'a tüm şirketler yapıyor. WhatsApp'ın da yapması çok yadırganmamalı. Fakat neden bunu ABD veya Avrupa Birliği'nde (AB) yapamıyor da dünyanın diğer ülkelerinde yapıyor, bunu tartışmalıyız." dedi.

Facebook bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, AB ülkeleri ve diğer ülkeler arasında farklı veri kullanım politikaları uygulaması sebebiyle kullanıcılardan yoğun eleştiri almış, şubat ayında yapmayı planladığı "Gizlilik İlkesi"yle ilgili güncellemesini 15 Mayıs'a ertelemişti.

"Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi" başlığıyla geçen günlerde bir açıklama yapan WhatsApp, gelecek haftalarda uygulama üzerinden güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi sağlayan bir uyarı mesajı yayınlanacağını belirtti. Açıklamada, "Kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri incelemelerini ve kabul etmelerini hatırlatmaya başlayacağız." denildi.

- "Veri toplamanın amacı, kullanıcıların daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak"

EdgeUno CEO'su Mehmet Akçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veri toplamanın amacının; kullanıcılara daha uygun reklam gösterip onların reklamlar aracılığıyla daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün parasını verip aldığımız telefonlar ve bilgisayarlar; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Google gibi firmalar tarafından veri madenciliği (data mining) yöntemi ile kişilerin paylaştığı verinin bir kısmını alarak onlara daha kişiselleşmiş reklam veya bilgi veriyor. Bunu aslında YouTube'dan Tiktok'a tüm firmalar yapıyor. WhatsApp'ın da yapması çok yadırganmamalı. Fakat neden bunu ABD veya AB'de yapamıyor da dünyanın diğer ülkelerinde yapıyor, bunu tartışmalıyız."

- Veriler toplanarak reklama dönüşüyor

Uygulamaların kişilerin gönderdikleri mesajların veya fotoğrafların içeriğine erişip erişemediğiyle ilgili olarak Akçin, "Mesela, mesajda bir fotoğraf attınız. Attığınız fotoğrafın içinde bir olta var. Bu oltayı görüp size balık tutma ile ilgili reklamları gösterecekler. Yapmak istedikleri de tam olarak bu zaten. Çünkü eğer siz balık tutarken fotoğraf paylaştıysanız sizin balıkçılıkla ilgileneceğinizi tahmin ediyor ve bu şekilde reklamlar gösterip size ve kendi reklam alan müşterilerine daha verimli hizmet verdiğine inanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Güvenlik konusunda insanların bazı önlemleri alması ve çok da endişe etmemesi gerektiğini belirten Akçin, "WhatsApp, Wechat gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında gizli saklı, şirket sırrı olacak şeyler konuşulmamalı." uyarısında bulundu.

WhatsApp'ın son kararının bütün dünyada tartışmalara neden olduğunu vurgulayan Akçin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye dışında da aynı şekilde WhatsApp'ın bu yaptığı güncellemenin getirdiği riskler tartışılıyor. Dünyanın her bölgesinde farklı bir uygulama hakim durumda bulunuyor. Gizlilik İlkesi ile ilgili güncelleme kararından sonra WhatsApp, birincilikten inmese de çok fazla kullanıcı kaybedecektir. İnsanlar belki de WhatsApp'ı bırakmayacak fakat WhatsApp'ın yanına en az başka bir program daha kuracaklar."
Anadolu Ajansı
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