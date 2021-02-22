NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi
|22 Şubat 2021 11:55
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uzun yıllar fırıncılık yapan ve astronomiye olan merakıyla İstanbul'a giderek, Sovyetler Birliği'nden kalma teleskobu satın alan Abdulkadir Topkaç, 27 sene boyunca yaptığı gözlemleri TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve NASA ile paylaştı.
NASA'dan teşekkür mektubu da alan ilkokul mezunu Topkaç'ın teleskobu, Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hendek- barikat operasyonlarında tahrip oldu. Topkaç'a sosyal medyada başlatılan kampanya ile yeni teleskop alındı.
Yeni teleskobuyla gözlemlerine devam eden Abdulkadir Topkaç, bir süre önce kansere yakalandı. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Topkaç, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Topkaç'ın ölüm haberi, kentte büyük üzüntüyle karşılandı.
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