Giresun'da kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi
|22 Şubat 2021 12:00
|+Aa- Yazdır
Giresun'un Piraziz ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen 6 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi.
Kurtlar evin bahçesinde bir süre durduktan sonra tekrar geldikleri yönde gitti. Bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, kurtların görüldüğü bölgede inceleme yaparak, mahalle sakinlerine dışarıda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Ev sahibi Mualla Köse, AA muhabirine, kurtların geldiğinden haberi olmadığını belirterek, "Sabah gelmiş kurt sürüsü, ben herhangi bir ses duymadım. 45 yıldır burada kalıyorum, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Oğlum güvenlik kamerasından videoyu atınca haberim oldu. Kurtların evin penceresine bakmaları da beni şaşırttı. Daha önce de gelmiş olabilirler." dedi.
Köse'nin yurt dışında yaşayan ve uzak bağlantıyla kamera görüntülerini izleyen oğlu Yüksel Köse ise güvenlik kamerasında evi kontrol etmek için baktığında yerde çok sayıda iz fark ettiğini söyledi.
Bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol etmeye başladığını ifade eden Köse, "Kayıtlarda saat 5.30 sıralarında kurt sürüsünü gördüm, çok şaşırdım. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Çevrede başka evler de vardı, dışarıda o saatte kimsenin olmaması şans." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NASA'dan teşekkür mektubu alan 'Diyarbakır'ın astronomu' yaşamını yitirdi
22 Şubat 2021 11:55
|PKK'nın katliamından kurtulan asker: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar
22 Şubat 2021 11:54
|Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönebilmesi 14 yılına mal oldu
22 Şubat 2021 11:36
|Doğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttu
22 Şubat 2021 11:33
|Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
22 Şubat 2021 11:07
|Mersin'de badem çağlası hasadına başlandı
22 Şubat 2021 11:05
|Kar yağışının ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artıyor
22 Şubat 2021 10:59
|Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
22 Şubat 2021 10:53
|Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
22 Şubat 2021 10:46
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
22 Şubat 2021 10:41