Dolar kuru geriledi, bankaların kredi faiz indirimi haberleri peş peşe geldi!

Merkez Bankası PPK kararları ve dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrasında bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmişti. Kurda yaşanan düşüş bankaların kredi faiz oranları için indirimi getirdi. İşte en uygun kredi veren bankalar ile faiz indirimi yapanlar!

Bankaların kredi faiz oranları 2020 yılının Haziran ayında Merkez Bankası tarafından pandemi sonrası ekonomiyi desteklemek için başlatılan fonlama desteği ile en düşük seviyeye gerilemişti. Süreçte devlet bankaları tarafından başlatılan destek kredileri ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 0.64 faiz oranı ile konut kredisi, 0.49 faiz oranı ile taşıt kredisi, 0.59 faiz oranı ile de ihtiyaç kredisi verilmeye başlanmıştı.

Süreçte pandeminin etkisi ile bunalan kişiler yoğun kredi kullanımına yönelince enflasyon yükselmiş, dolar kuru ve altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmıştı. Bunun üzerine Merkez Bankası tarafından başlatılan parasal sıkılaşma politikası kapsamında ucuz fonlama desteği sona erdirilmiş, kredi faiz oranlarında da yükseliş yaşanmaya başlanmıştı. Süreçte dolar kurunda yaşanan gerilemenin ardından gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanmaya başlandı.

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