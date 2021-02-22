Millet İttifakı'nda HDP anlaşmazlığı: CHP hayır, İyi Parti evet diyor
|22 Şubat 2021 12:08
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP'li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.
28 suçtan dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor
Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP'linin, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
Meclis'te oylama yapılacak
Meclis'te HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik yapılacak oylama öncesi, Millet İttifakı üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında anlaşmazlık yaşanıyor.
İYİ Parti destekliyor
Gara'da vatandaşlarımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası İYİ Parti'de "terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz" görüşü hakim olurken, bu doğrultuda partililerin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy vermesi bekleniyor.
CHP karşı çıkıyor
CHP kulislerinde ise HDP ile kurulan temasların zarar görmemesi görüşü hakim. Bu kapsamda Fezlekeler oylanırken, CHP'nin hayır diyeceği belirtiliyor.
Dokunulmazlıkları kaldırılması için fezlekeleri hazırlanan HDP'liler arasında "Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Pervin Buldan" bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
22 Şubat 2021 12:44
|İYİ Parti ve CHP, Özlem Zengin paylaşımını kınadı
22 Şubat 2021 12:31
|Şentop: Berberoğlu kararı ile aynı durum söz konusu değil!
22 Şubat 2021 12:26
|Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
22 Şubat 2021 10:38
|Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
22 Şubat 2021 07:11
|56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
22 Şubat 2021 05:14
|Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
22 Şubat 2021 04:11
|Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
22 Şubat 2021 01:35
|22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2021 00:01
|Bakan Elvan: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor
21 Şubat 2021 23:20