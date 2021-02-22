Şentop: Berberoğlu kararı ile aynı durum söz konusu değil!
|22 Şubat 2021 12:26
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop açıklamasında 'Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği, eski ve yeni vekilleri tarafından, büyük hacimde pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarını organize etmek için düzenlenen bir faaliyet olduğunu ifade etmek isterim' ifadelerini kullandı.
Mustafa Şentop'un açıklamalarından satırbaşları:
Meclise ulaşan bir fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var. Meclise gelince karma komisyona iletiyoruz. Meclise geldiğinde gereken yapılır. AYM'nin verdiği Berberoğlu kararı ile ilgili kıyaslamalar yapılıyor. Aynı durum söz konusu değil. Yürütülen dava süreci anayasadaki 2 husus var. Vekil ağır ceza ile yargılanıyorsa dokunulmazlık söz konusu değil. Başsavcılık bir soruşturma başlattı. Sosyal medya bu tür şeylere açık. Hukuken bu işleri yapanlara cezaların verilmesi gerekir.
Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği, eski ve yeni vekilleri tarafından, büyük hacimde miktarda pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarını organize edilmesi tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yönetiyor. Ancak cezaevleri konusundaki önemli bir konuya arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek istiyorum. Rahatsızlığın büyüklüğünü de açıklamak isterim.
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