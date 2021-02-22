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İYİ Parti ve CHP, Özlem Zengin paylaşımını kınadı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı kınadı.
 22 Şubat 2021 12:31
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İYİ Parti ve CHP, Özlem Zengin paylaşımını kınadı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı kınadı.

Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum." ifadesini kullandı.

CHP DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.

Özkoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördüklerini belirtti.

Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını temenni eden Özkoç, "Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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