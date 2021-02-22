HDP'li eski Belediye Başkanına 7 yıl 6 ay hapis cezası
|22 Şubat 2021 12:32
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Buluttekin katılmazken salonda avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Buluttekin'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Buluttekin'in avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Buluttekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
- Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı belirlenmişti
Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine, 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör suçundan hükümlü, intihar eden Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı belirlenmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
22 Şubat 2021 12:51
|Başkent'te DEAŞ operasyonunda 14 kişiye gözaltı
22 Şubat 2021 09:33
|Mardin'de PKK operasyonu: 18 yerleşim alanında sokağa çıkma yasağı
22 Şubat 2021 07:33
|Gara'da PKK'nın hafızasını sildik
22 Şubat 2021 07:20
|Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
22 Şubat 2021 06:40
|Terörist sayısı 20'lere düştü, 4 yıldır örgüte katılım olmadı
21 Şubat 2021 15:38
|Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı
21 Şubat 2021 13:21
|Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'
21 Şubat 2021 11:29
|İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
21 Şubat 2021 09:47
|CIA ile dosttan öte: HTS kayıtları ortaya çıktı
21 Şubat 2021 07:09