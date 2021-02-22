Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
|22 Şubat 2021 12:48
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Büyükkarabağ köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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