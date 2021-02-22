1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
 22 Şubat 2021 12:48
+Aa- Yazdır
Afyonkarahisar'da bir köyde karantina uygulaması başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Büyükkarabağ köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada
22 Şubat 2021 13:46		 TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek
22 Şubat 2021 13:37
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
22 Şubat 2021 13:30		 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
22 Şubat 2021 12:45
15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor
22 Şubat 2021 12:39		 Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22 Şubat 2021 12:38
Mühürlenen kıraathanede oyun oynayanlara para cezası
22 Şubat 2021 11:40		 Trabzon'da 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
22 Şubat 2021 11:12
Manav görünümlü kıraathaneye baskın
22 Şubat 2021 10:49		 Lojman satışından 1.1 milyar geldi
22 Şubat 2021 09:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı14:12 - MİT'ten PKK'nın finans ve istihbarat ağına darbe14:06 - Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan konuştu14:05 - İDDK'dan öğretim görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!14:04 - Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti14:02 - Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama
13:59 - Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi13:57 - Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı13:46 - En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada13:37 - TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek13:31 - Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor13:30 - 'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
13:29 - Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor13:25 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:23 - 2 il için kar yağışı uyarısı13:21 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor13:19 - Genç sevgililerden akıllara durgunluk veren plan
13:17 - Replika saatler tamircilere yaradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
Altın ve dolar yükselişe geçti
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kayserispor 1
lüsid rüya 1
zincir marketlerdeki hileler 1
satranç 2
yüzen ada 1
yeni türkü 4
sürfile 1
kurallar 7
boyu 1.50 olan hatun 3
barınak 1
SON İLANLAR
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam