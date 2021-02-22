Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Sakarya merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
|22 Şubat 2021 12:51
|+Aa- Yazdır
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda Sakarya'da 9 ve Ankara'da 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete getirilen yabancı uyruklu 11 zanlının işlemleri ve bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MİT'ten PKK'nın finans ve istihbarat ağına darbe
22 Şubat 2021 14:12
|Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
22 Şubat 2021 13:57
|Yerine kayyum atanan HDP'li eski belediye başkanına 7 yıl 6 ay hapis
22 Şubat 2021 13:07
|HDP'li eski Belediye Başkanına 7 yıl 6 ay hapis cezası
22 Şubat 2021 12:32
|Başkent'te DEAŞ operasyonunda 14 kişiye gözaltı
22 Şubat 2021 09:33
|Mardin'de PKK operasyonu: 18 yerleşim alanında sokağa çıkma yasağı
22 Şubat 2021 07:33
|Gara'da PKK'nın hafızasını sildik
22 Şubat 2021 07:20
|Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
22 Şubat 2021 06:40
|Terörist sayısı 20'lere düştü, 4 yıldır örgüte katılım olmadı
21 Şubat 2021 15:38
|Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı
21 Şubat 2021 13:21