Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ATIF ALAN VE H İNDEX'İ EN YÜKSEK 6.000 AKADEMİSYEN (VERSİYON 2) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ALPER'in hazırladığı ve 6-10 Şubat 2021'deki Google Scholar açık profillerine göre en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 6000 akademisyenleri sıralayan liste güncellenmiştir.