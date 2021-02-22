Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 406,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.695,00 lira oldu.
|22 Şubat 2021 13:00
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|CUMA
|
|PAZARTESİ
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,60
|398,80
|405,80
|406,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.627,00
|2.648,00
|2.674,00
|2.695,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,50
|367,50
|370,00
|374,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.567,00
|2.587,00
|2.613,00
|2.633,00
|Yarım Ziynet
|1.284,00
|1.294,00
|1.307,00
|1.317,00
|Çeyrek Ziynet
|642,00
|647,00
|653,00
|658,00
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