Bolu'da kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltti
|22 Şubat 2021 13:05
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Bolu'da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan ve 1 hafta boyunca aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte su seviyesi düşen barajlar yeniden dolmaya başladı. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajında geçtiğimiz aylarda yüzde 18'lere kadar düşen su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 28'lere kadar çıkmıştı. İl genelinde geçtiğimiz hafta boyunca yağan ve etkili olan kar yağışının ardından ise baraj göletinde su seviyesi yüzde 4 arttı. Kar sularının da erimesiyle yüzde 32 doluluk oranına ulaşan Gölköy'de, 15 gün içinde 1 milyon metreküp su tutuldu.
Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı'nda bugün itibariyle 7 milyon metreküp su tutulurken, karların erimesiyle seviyenin artması bekleniyor.
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