Yerine kayyum atanan HDP'li eski belediye başkanına 7 yıl 6 ay hapis
Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e, terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
|22 Şubat 2021 13:07
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Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Filiz Buluttekin katılmazken avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların adından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti Filiz Buluttekin'i, terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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