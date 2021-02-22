Av tüfeğiyle intihar etti
|22 Şubat 2021 13:15
|+Aa- Yazdır
Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. 47 yaşındaki M.Y, sabah erken saatlerinde oto tamirciliği yaptığı iş yerine geldi. İş yerinin kapısını arkadan kilitleyen M.Y, yanında getirdiği pompalı av tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etti. Ortağı, iş yerine geldiği sırada kapının kilitli olduğunu ve içeride yatan birinin olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yapılan ilk incelemede M.Y'nin kafasına ateş ederek hayatını kaybettiği belirlendi.
Haberi alan eşi ve çocukları iş yeri önünde sinir krizi geçirdi. Cesedin ambulansla götürüldüğü esnada M.Y'nin iki çocuğunun ambulans arkasından koşarak 'Baba ben de geleyim' feryatları yürekleri dağladı.
4 çocuk babası M.Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı
22 Şubat 2021 14:27
|Genç sevgililerden akıllara durgunluk veren plan
22 Şubat 2021 13:19
|6 aydır otelde kalan öğretmen, odada ölü bulundu
22 Şubat 2021 12:19
|Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı polise teslim oldu
22 Şubat 2021 12:17
|İranlı şebekenin 100 milyon dolarlık vurgunu Türkiye'de son buldu
22 Şubat 2021 11:57
|Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
22 Şubat 2021 11:22
|Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 4 örümcek maymunu ele geçirildi
22 Şubat 2021 11:12
|Trafikte her 6 şoförden 1'inin uykusuzluk nedeniyle kaza yaptığı belirlendi
22 Şubat 2021 10:32
|İETT otobüsünün önünü kestiler
22 Şubat 2021 10:30
|Belediyeye ait malzemeleri çalmaya çalışan 6 zanlı suçüstü yakalandı
22 Şubat 2021 10:16