Av tüfeğiyle intihar etti

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. 47 yaşındaki M.Y, sabah erken saatlerinde oto tamirciliği yaptığı iş yerine geldi. İş yerinin kapısını arkadan kilitleyen M.Y, yanında getirdiği pompalı av tüfeğiyle kafasına ateş ederek intihar etti. Ortağı, iş yerine geldiği sırada kapının kilitli olduğunu ve içeride yatan birinin olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan ilk incelemede M.Y'nin kafasına ateş ederek hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan eşi ve çocukları iş yeri önünde sinir krizi geçirdi. Cesedin ambulansla götürüldüğü esnada M.Y'nin iki çocuğunun ambulans arkasından koşarak 'Baba ben de geleyim' feryatları yürekleri dağladı.

4 çocuk babası M.Y'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.