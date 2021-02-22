2 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.