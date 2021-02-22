1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 1.565,97 puana yükseldi.
 22 Şubat 2021 13:25
+Aa- Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan artışla 1.565,97 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından Borsa İstanbul'un Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrıştığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Avrupa borsalarında şu dakikalarda yüzde 1'e varan kayıplar görülüyor.

Fitch Ratings'in cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit edilirken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevrildi. Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Şubat 2021 13:00		 Altın ve dolar yükselişe geçti
22 Şubat 2021 12:22
Borsa haftaya yükselişle başladı
22 Şubat 2021 10:08		 Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
22 Şubat 2021 09:50
Güne başlarken döviz fiyatları
22 Şubat 2021 09:38		 Kripto parada dalgalanma sürüyor, Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
20 Şubat 2021 11:30
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
19 Şubat 2021 18:51		 Borsa günü yükselişle tamamladı
19 Şubat 2021 18:22
Çeyrek altın ne kadar oldu?
19 Şubat 2021 17:55		 Dolar haftayı 7 TL'nin altında kapattı
19 Şubat 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı14:12 - MİT'ten PKK'nın finans ve istihbarat ağına darbe14:06 - Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan konuştu14:05 - İDDK'dan öğretim görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!14:04 - Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti14:02 - Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama
13:59 - Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi13:57 - Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı13:46 - En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada13:37 - TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek13:31 - Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor13:30 - 'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
13:29 - Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor13:25 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:23 - 2 il için kar yağışı uyarısı13:21 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor13:19 - Genç sevgililerden akıllara durgunluk veren plan
13:17 - Replika saatler tamircilere yaradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
Altın ve dolar yükselişe geçti
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satranç 2
filtre kahve 1
yazarların en çok para harcadığı zevki 2
ankara'da nerde ne yenir 5
kayserispor 1
yeni türkü 4
tasarruf yapmak 2
mukayese etmek 1
balık lokantası 1
Meydan okuma meydanı 4
SON İLANLAR
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam