1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Çankırı'da merkez ve 11 ilçeden gelen günlük 150 ton atıktan elde edilen biyogaz, depolama sahasında elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
 22 Şubat 2021 13:31
+Aa- Yazdır
Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Çankırı'da organik atıkların toplandığı düzenli depolama sahasında elde edilen enerji ile binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Çankırı'da il ve ilçe belediyelerinin bir araya gelmesiyle Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği kuruldu. Birlik tarafından Yukarı Pelitözü köyü mevkisinde merkez ve ilçedeki çöplerin işlenmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla 100 dönüm alanda yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla depolama sahası ve enerji tesisi oluşturuldu.

Çankırı merkez ve 11 ilçesinden gelen atıklardan elde edilen biyogaz, depolama sahasında toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Çankırı Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Şakir Kaymak, AA muhabirine, düzenli depolama sahasının 2011 yılında kurulmaya başlandığını söyledi.

Çankırı'nın evsel atıklarının düzenli olarak bu sahada depolanacağını belirten Kaymak, "2019 yılında başkan olduğumda saha, düzenli depolama sahası olarak kullanılamıyordu. 2019 yılından itibaren 2 tır 10 dorse temin ettik. Şu an için 11 ilçemizin ve Çankırı merkez ile 3 belde belediyemizin çöplerini düzenli depolama sahamıza getiriyoruz. Günlük olarak seriyoruz. Borulamasını yapıyoruz ve elde etmiş olduğumuz biyogazdan da saatte 1600 kilovat elektrik enerjisi üreterek ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Bugün burada saatte 1600 kilovat elektrik üreterek yaklaşık 6 bin hanenin elektriğini çöpten karşılamış oluyoruz. Bir firmayla enerji üretimi noktasında ihale yöntemiyle anlaşarak 2020 yılında düzenli depolama sahamızda enerji üretimine geçtik." dedi.

Depolama sahasına getirilen atıklardan elde edilen biyogazın depolanıp ve elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Kaymak, "İlk kademede 10 yıl bize yetecek kadar alanımız var. İlerleyen zamanda 50 dönüm alanı da katarak buranın 20 yıl Çankırı'ya ve ilçelerine hizmet etmesini planlıyoruz. Elde ettiğimiz enerjinin yüzde 28'i Çevre Hizmetleri Birliğimize kalıyor, 10 yıl sonra sistemin tamamı Çevre Hizmetleri Birliğine kalmış olacak." diye konuştu.

Kaymak, "Yıllık olarak burası ülkemize 5 milyon lira gelir sağlamış olacak. Burada şu an için 16 kişi istihdam edilmektedir. Günlük 150 ton çöpümüz geliyor. Ayda 4 bin 500 ton ilçe ve merkezden çöp gelmektedir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi
22 Şubat 2021 13:59		 Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık Avdalaz Kalesi
21 Şubat 2021 20:16
Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak
21 Şubat 2021 17:58		 Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!
21 Şubat 2021 14:23
Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor
21 Şubat 2021 12:55		 Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
21 Şubat 2021 12:31
Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek
21 Şubat 2021 11:57		 Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
21 Şubat 2021 11:26
Bu ilde vaka sayısı 70'e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir
21 Şubat 2021 10:47		 Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği ilde alarma geçildi
21 Şubat 2021 10:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı14:12 - MİT'ten PKK'nın finans ve istihbarat ağına darbe14:06 - Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan konuştu14:05 - İDDK'dan öğretim görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!14:04 - Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti14:02 - Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama
13:59 - Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi13:57 - Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı13:46 - En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada13:37 - TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek13:31 - Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor13:30 - 'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
13:29 - Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor13:25 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:23 - 2 il için kar yağışı uyarısı13:21 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor13:19 - Genç sevgililerden akıllara durgunluk veren plan
13:17 - Replika saatler tamircilere yaradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
Altın ve dolar yükselişe geçti
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım gorani 1
kayserispor 1
tuvtürk kredi kartı geçerli 5
ankaragücü 6
bilgisayar fiyatları 2
700 yıllık beyce pazarı 4
içinde u harfi olan meyveler 2
düdüklü tencere 3
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
ney 1
SON İLANLAR
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam