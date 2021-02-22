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TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada; "Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek" denildi.
 22 Şubat 2021 13:37
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TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), referans ayı 2021 Ocak olan haber bülteniyle AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü'ndeki standartlara uygun biçimde 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacağını, bu çerçevede "iş gücü istatistiklerinde" revizyona gidileceğini belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜİK, iş gücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uygulanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile nüfusun iş gücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgi derliyor.

Çalışma ilkeleri gereği ürettiği istatistiklerde uluslararası standartları takip eden TÜİK, araştırmada 1988 yılından bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982 yılında düzenlenen 13. ICLS'de belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarını kullanıyor.

Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarına uygun biçimde uygulanıyor.

İş gücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için güncel göstergelere ve tanımlara duyulan ihtiyaç nedeniyle ILO tarafından tanımların güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 2013 yılında gerçekleştirilen 19. ICLS ile istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin yeni tanım ve standartlar belirlendi.

Bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalarına yansıtılması beklenirken, TÜİK, yeni standartların iş gücü araştırmasına yansıtılması amacıyla Eurostat tarafından oluşturulan Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin istatistik ofislerinin katıldığı görev gücü toplantılarına aktif katılım sağladı.

Bu çalışmalar sonucunda AB ülkeleri iş gücü araştırmalarında uygulama birliğini sağlamak için Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü oluşturuldu.

Bu yılın ocak ayından itibaren yürürlüğe giren tüzük ile tüm AB ülkelerinin 19. ICLS tanım ve standartları ile uyumlu istatistik üretimine 2021 yılında başlaması gerekiyor.

- Tanımlar AB ülkeleri ile eş zamanlı kullanılacak

TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteniyle AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü'nde yer alan standartlara uygun biçimde 19. ICLS kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacak.

Bu çerçevede "iş gücü istatistiklerinde" gerçekleştirilecek revizyonların temel nedenleri şöyle:

"- Son yıllarda iş gücü istatistikleri için mevcut standartların güncellenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini gösteren, çalışma türleri ve iş gücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl iş gücünü ölçmede yeterli olmaması gibi bir dizi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara uyum sağlanacak.

- Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek. Aylık haber bültenleri ile özet temel iş gücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacak. Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacak."

Daha önce Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde referans dönemi 2021 Ocak ayı olan aylık tahminlere ilişkin ilk haber bülteninin 10 Mart 2021 tarihinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle, 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Bültenle revizyona ilişkin metodoloji dokümanına da yer verilecek.

10 Mart 2021 tarihinde "kasım-aralık-ocak" aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacak.

- Geniş katılımlı toplantılar düzenlenecek

TÜİK Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan "erişilebilirlik ve açıklık" ilkesine uygun olarak istatistiki süreçlerde ve yöntemlerde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusunun yayımlanmasının yanı sıra ayrıntılı bilgilendirme toplantıları da planladı.

Bu kapsamda ilk aşamada konuya ilişkin "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturuldu ve kurul üyeleri ile detaylı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

İkinci aşamada akademisyenler, analistler, basın mensupları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi odak gruplarla geniş katılımlı webinar toplantıları düzenlenecek.

Anadolu Ajansı
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