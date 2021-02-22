Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama
Çevrimiçi kitap satışı yapan Kitapyurdu.com'un hacklendiği ve 10 bin kullanıcı bilgisinin ele geçirildiği iddia edildi. Kitapyurdu, sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanladı.
|22 Şubat 2021 14:02
|+Aa- Yazdır
Popüler kitap satış sitesi kitapyurdu.com'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Söz konusu saldırılar sonucunda 10 bine yakın Kitapyurdu hesabının ele geçirildiği iddia edildi.
KİTAPYURDU'NDAN HACKLENME İDDİALARINA YALANLAMA
Kitapyurdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hacklenme iddialarını yalanladı.
Sosyal medyadan yapılan açıklama
http://Kitapyurdu.com'un "hacklendiği", "bilgilerinin ele geçirildiği" vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu,Kitapyurdu'nun kredi kartı bilgilerinizi saklamadığı bilgisini tüm kitapkurtlarına ve kamuoyuna güvenle bildiririz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı
22 Şubat 2021 11:50
|Ford Otosan'da usulsüzlük yapan iki çalışana 247,8 milyonluk dava
22 Şubat 2021 11:25
|Serbest tüketici hakkı işletmelere indirimli elektrik fırsatı sunuyor
22 Şubat 2021 10:14
|Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor
22 Şubat 2021 07:35
|HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı
21 Şubat 2021 09:10
|İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek
21 Şubat 2021 07:44
|Esnafın gözü 1 Mart'ta: Tüm tedbirlerle açılmaya hazırlar
21 Şubat 2021 07:17
|Bu kişilerin elektriği, bir defalık borçtan ötürü kesilmeyecek
20 Şubat 2021 23:38
|Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
20 Şubat 2021 09:05
|Yerli ve milli süpürme araçları belediyeye teslim edildi
20 Şubat 2021 07:05