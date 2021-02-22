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Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama

Çevrimiçi kitap satışı yapan Kitapyurdu.com'un hacklendiği ve 10 bin kullanıcı bilgisinin ele geçirildiği iddia edildi. Kitapyurdu, sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları yalanladı.
 22 Şubat 2021 14:02
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Kitapyurdu'ndan hacklenme iddiaları için açıklama

Popüler kitap satış sitesi kitapyurdu.com'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi. Söz konusu saldırılar sonucunda 10 bine yakın Kitapyurdu hesabının ele geçirildiği iddia edildi.

KİTAPYURDU'NDAN HACKLENME İDDİALARINA YALANLAMA

Kitapyurdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hacklenme iddialarını yalanladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklama

http://Kitapyurdu.com'un "hacklendiği", "bilgilerinin ele geçirildiği" vb. iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu,Kitapyurdu'nun kredi kartı bilgilerinizi saklamadığı bilgisini tüm kitapkurtlarına ve kamuoyuna güvenle bildiririz.
Memurlar.Net
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