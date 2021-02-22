Hak mahrumiyeti cezası verilen Darende Belediye Başkanı Özkan konuştu
|22 Şubat 2021 14:06
|+Aa- Yazdır
Özkan, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, ilçede ruhsat verilen bir lokantada 2011 yılında patlama meydana geldiğini belirterek, bu olay nedeniyle yargılandığını ifade etti.
Davanın sonuçlandığını ve kendisine 7 ay 15 günlük hak mahrumiyeti cezası verildiğini dile getiren Özkan, bu sürede görevi yarın belediye meclisinde seçilecek başkan vekilinin sürdüreceğini aktardı.
Özkan, davaya konu olayla ilgili şöyle konuştu:
"Belediye geçici olarak 1 ay ruhsat verir. Bu süre dolduğunda lokantada bir iki eksik tespit edilir. Belediye personelimiz buraya giderek bu eksikler giderilmediği takdirde işletmenin kapatılacağını söyler. Bunun üzerine işletme sahibi hemşehrim yanıma geldi, 'Eksikleri gidermek için parça bekliyoruz, bana biraz müsaade ederseniz, taşımalı eğitim yapan okullara yemek yapıyoruz, çocuklar mağdur olmasın.' dedi. Ben de 'Böyle bir şey personelden geldi, idare edebiliyorlarsa etsinler.' dedim. Bu arada ben Ankara'ya gittim, bir gün sonrada patlama meydana geldi."
"Adalete saygımız sonsuzdur." diyen Özkan, belediyenin hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
22 Şubat 2021 14:04
|670 milyonluk dev projede sona doğru
22 Şubat 2021 13:11
|AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
22 Şubat 2021 12:44
|İYİ Parti ve CHP, Özlem Zengin paylaşımını kınadı
22 Şubat 2021 12:31
|Şentop: Berberoğlu kararı ile aynı durum söz konusu değil!
22 Şubat 2021 12:26
|Millet İttifakı'nda HDP anlaşmazlığı: CHP hayır, İyi Parti evet diyor
22 Şubat 2021 12:08
|Seçim barajı partiler için yüzde 7, ittifaklar için yüzde 14 olacak
22 Şubat 2021 10:38
|Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
22 Şubat 2021 07:11
|56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
22 Şubat 2021 05:14
|Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
22 Şubat 2021 04:11