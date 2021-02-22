MİT'ten PKK'nın finans ve istihbarat ağına darbe
MİT, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetini yürüten 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
|22 Şubat 2021 14:12
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Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu, Irak'ın Metina bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.
MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
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