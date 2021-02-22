Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı

Olay 19 Şubat Cuma günü Çanakkale merkezde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Suriye uyruklu Y.F. (39), M.U.(76) isimli vatandaşı arayarak, "Kimlik bilgileriniz çalındı ve yeni kimlik çıkarmak için ziynet eşyalarınızı vermelisiniz" dedi. M.U., arayan kişiyi polis zannederek evinde bulunan 34 bin 305 Euro nakit para ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyalarını zanlıya verdi.

Bir müddet sonra dolandırıldığını fark eden M.U. durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonda 21 Şubat Pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan zanlı Çanakkale'ye getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Çanakkale polisinin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor.