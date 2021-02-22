Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları için yarın son gün
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek.
|22 Şubat 2021 14:48
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru tarihinin 23 Şubat saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, "https://osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
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