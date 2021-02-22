MEB'den atanan 500 engelli öğretmen için sağlık raporu açıklaması
|22 Şubat 2021 14:55
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16/02/2021 TARİHİNDE ATANAN ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE
Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Şubat 2021) kapsamında Bakanlığımızca 16/02/2021 tarihinde ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerektiği söz konusu duyuruda belirtilmişti.
Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu atama dönemine münhasır olmak üzere, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu da kabul edilebilecektir.
Personel Genel Müdürlüğü
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