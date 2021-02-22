Kayseri'de ilkokul öğretmeni lojmanda ölü bulundu
Kayseri'nin Develi ilçesinde kadın öğretmen, okulun lojmanında ölü bulundu.
|22 Şubat 2021 14:56
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Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan 46 yaşındaki öğretmen Güllü Keleşoğlu'dan haber alamayan arkadaşları, yalnız yaşadığı okulun lojmanına gitti.
Keleşoğlu'nun yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Keleşoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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