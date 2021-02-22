1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk!

Zonguldak'ta, 16 kişide görülen mutasyonlu virüsün ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen gelen görüntüler korkuttu. Kısıtlama sonrası haftanın ilk günü kent merkezinde ki yoğunluk kameralara böyle yansıdı.
 22 Şubat 2021 15:49
+Aa- Yazdır
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk!

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü kentte 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.

Kemal Sönmez, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin birbirinden uzak seviyede olması lazım. Ben korunup da sen ağzını açarsan bu olmaz. Bazı kişiler maske takmıyor ve polise karşı koyuyor. Bakıyorum gençler polise posta koyuyor. Ben buna birçok kez rastladım." dedi.

Uzun bir aradan sonra kent merkezine indiğini söyleyen Nazife Zaman ise halkta biraz gevşeme gözlemlediğini söyledi. Son günlerde kimsenin tedbirlere uymadığını ifade eden Zaman, şöyle dedi:

"Denetimleri daha sıkı tutmak lazım. Denetimler zayıf gibi geliyor bana. Biz korkuyoruz, evden çıkmıyoruz. Tedbirimiz de alıyoruz. Benim çevrem uyuyor ama bakıyorum özellikle televizyonlara baktığımda uymayan çok. Tatilde olanları görüyoruz. Devletin biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Gevşeklik var."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
22 Şubat 2021 15:15		 Kaymakamlıktan ev hanımlarına uyarı: Evlerde bir araya gelmeyin
22 Şubat 2021 15:02
Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
22 Şubat 2021 14:54		 Mahallelinin 'navigasyon' isyanı
22 Şubat 2021 14:31
Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi
22 Şubat 2021 13:59		 Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
22 Şubat 2021 13:31
Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık Avdalaz Kalesi
21 Şubat 2021 20:16		 Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak
21 Şubat 2021 17:58
Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!
21 Şubat 2021 14:23		 Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor
21 Şubat 2021 12:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - Oto galerilerin 5 ayı kaldı: Ek süre istiyorlar15:49 - Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk!15:36 - Mardin'de bir doktor evinde ölü bulundu15:26 - Bakan Soylu: Özlem Zengin hakkındaki paylaşımla ilgili gerekli işlemler yapıldı15:21 - 'Bireysel başvuruda en çok ihlal adil yargılanma hakkında'15:16 - Metruk binaya giren şüpheli, polislere 'dayılandı'
15:15 - Bu ilçede 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi15:08 - Polis memuru uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü15:02 - Kaymakamlıktan ev hanımlarına uyarı: Evlerde bir araya gelmeyin14:56 - Kayseri'de ilkokul öğretmeni lojmanda ölü bulundu14:55 - MEB'den atanan 500 engelli öğretmen için sağlık raporu açıklaması14:54 - Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
14:51 - FETÖ davasında yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası14:48 - Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları için yarın son gün14:40 - Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti14:37 - 2020 ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı14:31 - Mahallelinin 'navigasyon' isyanı
14:27 - Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, gerçek polise yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Altın ve dolar yükselişe geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgisayar fiyatları 2
2021 süper lig şampiyonu 3
yarım gorani 1
maaş günü 3
barınak 1
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 2
kedi 1
yeni türkü 4
sözlük yazarlarının asabi oluşu 9
güruh 1
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam