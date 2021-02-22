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Erdoğan, enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeği ziyaret etti

İzmir depreminin simge isimlerinden biri olan Ayda Bebeğe sürpriz ziyaret
 22 Şubat 2021 16:51
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile görüştü.

Eşi Emine Erdoğan'la açılış ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı'da yıkılan Rıza bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.

Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi.

Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.
Memurlar.Net
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