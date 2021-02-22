Polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası
|22 Şubat 2021 16:17
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Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fadime Doğan, bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.
Son savunmasını yapan Doğan, mahkemede olayın tamamen kaza olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
Eşiyle aralarında herhangi bir problemleri bulunmadığını belirten Doğan, "Silahın içinde mermi olduğunu düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşimle aramda herhangi bir husumet yoktu. Ben onu çok seviyordum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu olmamıştır da. Dediğim gibi olay tamamen kazadan ibarettir. Böyle bir hadiseye sebebiyet verdiğim için zaten en büyük acıyı yaşamaktayım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, önce sanık Doğan'ı "eşe karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırdı. Daha sonra sanığın bu cezası, haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiği ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.
- Olay
Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Aralık 2019'da Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 4 aylık polis memuru Alpay Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Katil zanlısı olarak Alpay Doğan'ın bir yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan tutuklanmıştı.
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