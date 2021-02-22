725 nüfuslu köyde köy imamı hariç herkesin soyadı aynı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfuslu Aksöğüt köyündeki herkesin soyadı Yeşilyurt. Tamamı akraba olan aynı soyadına sahip köylüler aynı isimler de dahil olduğunda sıkıntı yaşıyorlar.

Sıkıntı yaşayanların başında ise köy bakkalı Numan Yeşilyurt geliyor:

"Ben köyün bakkalıyım. Hepimiz akrabayız. Üç babadan geliyor tüm köyün soyu. Bir tek imam dışarıdan geldiği için soyadı bizimle aynı değil. Köylüler alışveriş yaptıklarında sadece adlarını ve soyadlarını yazmam yeterli gelmiyor. Çünkü aynı isimde de pek çok kişi var. Bu nedenle baba adlarını da yazıyorum ki kim olduklarını bileyim. İsmail yazdığımda Ömer oğlu da yazıyorum veya İbrahim yazdığımda Fadli oğlu yazıyorum. Çünkü Ömer çok, İsmail çok."

Resmi evrak sıkıntısı

Köyün bakkalında isim karışıklığı bu yolla hallediliyor ancak köye gelen resmi evraklarda muhataplık sorunları yaşanabiliyor. Bu sorunu çözmek ise muhtar Emrullah Yeşilyurt'a düşüyor.

"Hepimizin soyadı aynı. İsimlerden bazıları da aynı olunca karışıklık oluyor. Mesela 'Gıyasettin' dediğimizde soruyorlar 'hangi Gıyasettin.' Ben de 'Serkan oğlu' diyorum. Böyle ayırıyoruz insanları. Köye resmi evraklar bana geliyor. Üzerinde yazan isimde pek çok kişi olunca araştırıyoruz bu evrak kime gelmiş olabilir. Araştırıyoruz baba isminden, kiminle ilgili olabilir diye sahibini bulup teslim ediyoruz."

Akşöğüt köyünün en büyük sorunu bu ve çözümü için yapılabilecek bir şey de yok. Köylüler mecburen bir isim zikrettiklerinde arkasından babalarının isimlerini de ekleyecekler.

TRT Haber