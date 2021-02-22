Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, " 10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılarak kimliği belirlenen 12 vatandaşımızın kimlik bilgileri daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde, daha önce kimliği belirlenememiş olan 13'üncü şehidin Irak Vatandaşı Jotyar Muhsın Husseın olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak'tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir" denildi.