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İçişleri, 1772 kişilik alımda, sözlü sınav günlerini ilan edecek

İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımında adayların sözlü sınava girecekleri günleri 5 Mart itibariyle ilan edecek. Günlü katılım listeleri valiliklerin internet sitelerinde duyurulacak.
 22 Şubat 2021 16:38
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İçişleri, 1772 kişilik alımda, sözlü sınav günlerini ilan edecek

İçişleri Bakanlığı'ndan sözlü sınavlara dair yapılan açıklama

2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş (Sözlü) Sınavı İle İlgili Bilgilendirme

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) 08 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Yayımlanan listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca; başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenmiş olup, itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi/belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adayların başvuruları reddedilmiştir.

Başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Kak Kazanan Adaylara Ait İl Bazlı Listeler ile Günlü Katılım Listeleri 05 Mart 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımız internet sitesinde ve Bölgesel Sınav Merkezlerinin bulunduğu Valilik internet sitelerinde ilan edilecektir.

ÖNEMLE DUYURULUR.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
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